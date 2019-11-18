شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يخصص كلمته فى المجمع المقدس لتوصيف أدوار الكهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا إن الكاهن له سبعة وظائف 1. مفتقد: يقوم بالافتقاد وهو العمل الأساسي له. 2. معلم: مرشد للتعليم. 3. معرف: يقبل الاعترافات ويجب ان يكون شخص: مريح. 4. مسبح: يصلي وهو معنى اسمه ككاهن. 5. مُعمر: يعمر الأرض أي الكنيسة 6. مجامل: مشارك بالحب في كل المناسبات. 7. مثال: قدوة في كل تصرفاته. ووفقا للبابا تواضروس فإن معنى كلمة كاهن تتكون من 4 حروف: ك: كرامة ودعوة من الله.. عندما يكون الكاهن متضعًا تكون الكرامة. أ: أبوة: لا يعيش لنفسه بل للآخرين أي لأولاده. ھ: هيبة: هيبة في حضوره لأنه يحمل النعمة الإلهية وذلك بالصلاة والتعليم. ن: نقاوة: نقاوة السلوك في حياته وخدمته وفي بيته وخارجه وفي كنيسته وفي خارجها، نقاوة من ناحية المال، الذات،... إلخ. Advertisements ولفت البابا تواضروس إلى نقاط ضعف الكاهن وهي: ١. حروب الأنا والذات: وهو مرض واسع الانتشار. ٢. ضياع الهدف من التكريس: بعد مرور الزمن يضيع الهدف. ٣. الثعالب الصغيرة: حروب النفس - حروب العقل - حروب الجسد. وهي التي تسرق وتعطل وتعوق عمل الأب الكاهن في خدمته. ٤. عدم التدقيق: عدم التدقيق في الخدمة. العالم يتغير الآن كل ١٨ شهر، يعني العالم يتغير كل سنة ونصف. يتغير باختراعات جديدة وأفعال جديدة وسلوكيات وموضة جديدة وعلينا أن نواجه هذا الأمر. ٥. غياب الفكر والعمل الجماعي: أي الانفراد بالعمل. وقسم البابا تواضروس أبعاد حياة الكاهن لسبعة نقاط هي : 1. مع نفسه: كيف يرى ذاته... ويجب أن يكون صريح مع نفسه. 2. مع أسرته: يرعى أسرته جيدًا. 3. مع أخوته الكهنة: أن تكون بلياقة. 4. مع أسقفه: وتدور في دائرة الأمانة الكاملة في المعلومات والمشورة و...إلخ. 5. مع شعبه: وأساسها الأبوة. 6. مع كنيسته: يكون شاهد حق لكنيسته في العقيدة والطقس والفكر والتعليم وصيانة المكان ونظافته والاهتمام بالذات. 7. مع مسيحه: العلاقة الشخصية.

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