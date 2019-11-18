شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسترد 514 فدان من أراضى الدولة بالبساتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استردت محافظة القاهرة 514 فدان، ما يعادل 2158800 متر مربع، من أراضى الدولة فى نطاق حى البساتين، ضمن الموجة الرابعة عشر لاسترداد أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بواسطة بعض المواطنين.

وقاد اللواء محمود ضياء، رئيس حى البساتين، حملة مكبرة بالتعاون مع يرافقه مأمور قسم شرطة البساتين وشرطه المرافق ومديرى منطقة الإسكان والمتابعة الميدانية وقوة أمنية لاسترداد اراضى 6 حالات تعدى، حيث اكتشفت الحملة عدم وجود مظاهر للتعدى وتم استردادها بالكامل.

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تمت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وتحت إشراف اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية فى إطار تنفيذ الموجة الرابعة عشر لاسترداد أراضى أملاك الدولة المتعدي عليها.