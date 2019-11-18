شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من 9 شركات سنغافورية فى قطاع النفط والغاز يزور مصر لبحث فرص التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان من سفارة سنغافورة بالقاهرة إن وفد زار يضم ممثلين من تسع شركات للنفط والغاز في سنغافورة زاروا القاهرة في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2019 لاستكشاف فرص التعاون والتعرف على حركة الأعمال.

وأوضح البيان أن الوفد عقد اجتماعات مع العديد من الشركات الرائدة في قطاع النفط والغاز فى مصر. كما رحبت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بالوفد وعقدت دائرة مستديرة بينهما، لمناقشة سبل تعزيز التعاون.





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وناقشت الشركات السنغافورية والمصرية مجالات التعاون الممكنة ورحبت بالفرص المتاحة للعمل معًا.

وأوضح البيان أن سنغافورة تعد خامس أكبر مركز لتكرير النفط في العالم وهي مركز رئيسي لتجارة النفط. وهناك العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وترأس وفد الأعمال سوجماران ديفراجا، من Enterprise Singapore ، وهي وكالة حكومية مكلفة بمساعدة الشركات السنغافورية على إيجاد فرص تجارية في الخارج.