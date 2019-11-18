شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى فى برلين رئيس البرلمان الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس البرلمان الألماني فولفجانج شويبله، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر البرلمان الألماني "البوندستاج"، حيث يعقدان حاليا لقاء ثنائياً. وكان قد استقبل عبد الفتاح السيسى اليوم، بمقر إقامته ببرلين، وفدًا من الاتحاد الفيدرالى الألمانى للصناعات الأمنية والدفاعية، وذلك بحضورالدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

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