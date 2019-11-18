شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى فى برلين رئيس البرلمان الألمانى والان مع تفاصيل الخبر
وكان قد استقبل عبد الفتاح السيسى اليوم، بمقر إقامته ببرلين، وفدًا من الاتحاد الفيدرالى الألمانى للصناعات الأمنية والدفاعية، وذلك بحضورالدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
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