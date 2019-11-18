شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ جابر المبارك الصباح يعتذر لأمير الكويت عن تولى رئاسة الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، يأتى ذلك الاعتذار بعد صدور الأمر الامیرى بتعیین الشیخ جابر مبارك الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء وتكلیفه بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة.

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