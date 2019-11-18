شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يصدر مرسوما بتعيين سفير "فوق العادة مفوض" لدى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما ملكيا بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لبلاده لدى جمهورية مصر العربية.

و وفقا لما جاء بوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن المادة الأولى من المرسوم، نصت على تعيين هشام محمد الجودر السفير فى الديوان العام لوزارة الخارجية رئيساً للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى جمهورية مصر العربية، بلقب "سفير فوق العادة مفوض".

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فيما جاء فى المادة الثانية، أنه يتعين على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر فى الجريدة الرسمية.