شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقى وفد الاتحاد الفيدرالى الألمانى للصناعات الأمنية والدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل عبد الفتاح السيسى اليوم، بمقر إقامته ببرلين، وفدًا من الاتحاد الفيدرالى الألمانى للصناعات الأمنية والدفاعية، وذلك بحضورالدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بمقر إقامته ببرلين إيكارت فون كلايدن، نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد سعى مصر لتطوير نشاطها فى مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية واعدة، وذلك فى ضوء ما يتمتع به السوق المصرى من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما فى ذلك توافر الإطار التشريعى المحفز للاستثمارات، والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكلفة.