شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل نائب رئيس شركة مرسيدس بنز بمقر إقامته فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين بمقر إقامته فى ألمانيا نائب رئيس شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات. وأعدت الهيئة العامة للاستعلامات، تقريرا جاء فيه أن هذه هى المرة الرابعة التى يزور فيها الرئيس السيسى ألمانيا، حيث كانت آخر زيارة فى منتصف فبراير من هذا العام، للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية.

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