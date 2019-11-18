رئيس "قومي المرأة" تستقبل "التلاوي" لبحث ترتيبات مهرجان أسوان للسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن الموضوع الرئيسي للدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة والمزمع عقده خلال شهر فبراير القادم سوف يتمحور حول تصدر المرأة المصرية المشهد السياسي في مصر .

جاء ذلك خلال لقائها السفيرة مرفت تلاوي رئيسة مجلس أمناء المهرجان، بحضور محمد عبد الخالق رئيس المهرجان ، و حسن أبو العلا مدير المهرجان، والدكتورة عزة كامل نائبة رئيس مجلس أمناء المهرجان ، وعدد من عضوات وأعضاء مجلس أمناء المهرجان الجدد.

واقترحت الدكتورة مايا مرسي تنظيم منتدى (نوت) لعدد من الفعاليات على مدار العام بمحافظة أسوان، بالتعاون مع فرع المجلس بالمحافظة لدمج أنشطة المهرجان داخل المجتمع الأسواني.

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من جانبها .. أعربت السفيرة مرفت تلاوي عن فخرها بجهود الدكتورة مايا مرسي في مجال النهوض بأوضاع المرأة المصرية ، مؤكدة أن اجتماع اليوم يستهدف عرض تجربة الدورة الثالثة للمهرجان واستخلاص الدروس منها والتركيز على التحديات لتفاديها خلال الدورة الرابعة .

بدورها، أشارت الدكتورة عزة كامل رئيس مجلس أمناء المهرجان إلى أن منتدى نوت سوف يركز هذا العام على قضية مناهضة تزويج الفتيات بالتعاون مع المجتمع المدني الأسواني المعني بقضايا المرأة ، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه صانعات السينما ، لافتة إلى استحداث مهرجان هذا العام جائزة منتدى نوت لإنجاز المرأة.

وأعرب محمد عبد الخالق رئيس المهرجان عن تمنياته بأن يحقق المهرجان القيمة الدولية التي تستحقها مصر وتليق بمكانتها ، موضحاً أن الدورة الرابعة للمهرجان ستشهد تطوراً عن السنوات السابقة ، من خلال وجود دقة أكبر في اختيار الأفلام المشاركة، مضيفا أن مهرجان هذا العام يتضمن، للمرة الأولى، مسابقة للفيلم المصري القصير ، وعروض أفلام رسوم متحركة للأطفال تتضمن التوعية بقضايا المرأة ، لافتا إلى القائمة المقترحة للشخصيات التي سيتم تكريمها خلال المهرجان ضمن جوائز "سيدة أسوان" وجائزة" المشوار الفني" وجائزة "الشباب" وجائزة "صانعات السينما".

وعرض حسن أبو العلا مدير المهرجان تقريراً حول الدورة الثالثة للمهرجان ، مؤكدا أنها كانت أنجح الدورات من حيث التنظيم ، وورش العمل ، وفعاليات منتدى نوت ، لافتاً إلى أن الدورة الثالثة شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيرا من أهالي أسوان .