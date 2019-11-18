شاكر: القيادة السياسية تدعم تطوير قطاع الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، دعم القيادة السياسية للتطوير الذي يحدث في قطاع الكهرباء بطريقة غير مسبوقة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو النقل أو التوزيع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، اليوم الاثنين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء.

وأضاف شاكر، أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في مجال إنتاج الكهرباء خلال الفترة 2014 حتى 2018 بلغت 287 مليار جنيه، وذلك لزيادة القدرات الكهربائية، متابعا: لا نستهدف فقط إنتاج الطاقة إنما التصدير أيضا، بالإضافة إلى الخطى الحثيثة للربط الكهربائي لاسيما مع دول الجوار.

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وتابع شاكر، أن خطى التطوير فيما يتعلق بإزالة خطوط الكهرباء الهوائية (جهد متوسط) - أعلى المباني - إلى كابلات أرضية أو تعديل مسارها، شملت نحو ١٢٧١.٦ كم وبقيمة ١٣١٠.١ مليو جنيه.

ولفت الوزير، إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لتحويل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة، وبلغ إجمالي القدرات المضافة 1840 ميجا وات بإجمالي استثمارات تصل إلى 26.8 مليار جنيه.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتحددة، إلي تنفيذ نحو 91.3 ٪ من خطة تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 22.3 مليار جنيه، وتشمل ( المحولات والأكشاك والكابلات وغيرها..)، ومن المتوقع الانتهاء من الخطة بحلول 2019.