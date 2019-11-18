مصر | لسرقة طوب وزلط.. حبس عاملين لقتلهما حارس عقار بـ"ماسورة" بالوراق

وكشفت التحقيقات، أنه يوم الواقعة حدثت مشاجرة بين عمال الصيد وحارس عقار، وعند إرساء مركبهم كانا يريدان أن يأخذا مواد بناء وكان أمامهم عقار يحرسه رجل خمسيني العمر فقاموا بالاستيلاء على كمية صغيرة فيما حدثت مشاجرة كبيرة أسفرت عن قيام أحد الأفراد بضربه بـ"ماسورة حديدية" وتم نقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وكان تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد إصابة حارس عقار بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي، ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.