مصر | لسرقة طوب وزلط.. حبس عاملين لقتلهما حارس عقار بـ"ماسورة" بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لسرقة طوب وزلط.. حبس عاملين لقتلهما حارس عقار بـ"ماسورة" بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عاملين بمهنة الصيد ويدعوان "شريف" و"ياسر" في عقدهم الثاني من العمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لتشاجرهما مع حارس عقار أمام المرسى، لأخذهما مواد بناء عبارة عن "طوب وزلط".
وكشفت التحقيقات، أنه يوم الواقعة حدثت مشاجرة بين عمال الصيد وحارس عقار، وعند إرساء مركبهم كانا يريدان أن يأخذا مواد بناء وكان أمامهم عقار يحرسه رجل خمسيني العمر فقاموا بالاستيلاء على كمية صغيرة فيما حدثت مشاجرة كبيرة أسفرت عن قيام أحد الأفراد بضربه بـ"ماسورة حديدية" وتم نقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة.
وبإجراء التحريات تبين أن عاملين وراء ارتكاب الواقعة، وتوصلت تحريات الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق، إلى أن المجني عليه منع عاملين من تحميل مواد بناء، من أمام عقار يتولى حراسته، مما دفعهما للتشاجر معه، والاعتداء عليه بماسورة حديد.
وكشفت التحقيقات، أنه يوم الواقعة حدثت مشاجرة بين عمال الصيد وحارس عقار، وعند إرساء مركبهم كانا يريدان أن يأخذا مواد بناء وكان أمامهم عقار يحرسه رجل خمسيني العمر فقاموا بالاستيلاء على كمية صغيرة فيما حدثت مشاجرة كبيرة أسفرت عن قيام أحد الأفراد بضربه بـ"ماسورة حديدية" وتم نقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة.
وكان تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد إصابة حارس عقار بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي، ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.
وبإجراء التحريات تبين أن عاملين وراء ارتكاب الواقعة، وتوصلت تحريات الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق، إلى أن المجني عليه منع عاملين من تحميل مواد بناء، من أمام عقار يتولى حراسته، مما دفعهما للتشاجر معه، والاعتداء عليه بماسورة حديد.
وتمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين، وسلم الآخر نفسه، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.