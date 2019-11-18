مصر | بعد حل دائرة "شحاتة".. إعادة محاكمة 5 مُتهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" 26 نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حل دائرة "شحاتة".. إعادة محاكمة 5 مُتهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" 26 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر إعادة محاكمة 5 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"، وذلك بجلسة 26 نوفمبر الجاري.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكان المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أصدر قرارا بحل دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس وجعلها دائرة جنايات فقط.

وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.