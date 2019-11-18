أخبار مصر | "سيدات مصر" يطالبن بكامل حقوقهن في الخلع بقانون الأحوال الشخصية الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سيدات مصر" يطالبن بكامل حقوقهن في الخلع بقانون الأحوال الشخصية الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرزت عدد من وسائل الإعلام، مطالبة سيدات مصر بعدم إغفال قانون الأحوال الشخصية الجديد حق المرأة في طلب الخلع كأحد المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية خلال عقود من النضال للحصول على حقها في حياة لائقة.

وطالبت عدد من سيدات مصر بضرورة التصدي لمحاولات الالتفاف على حق الزوجة في الحصول على نفقة العدة، نظرا لثبوتها شرعيا وقانونيا وضرورة النص عليه بقانون الأحوال الشخصية الجديد.

كما أكدن على إصرارهن بضرورة تدخل المجلس القومي للمرأة للحفاظ على حقهن في نفقة العدة وضرورة الحفاظ عليها، وإلزام الأزواج بسدادها دون الحاجة لصدور أحكام أو التراضي بشأنها ووضع الأسس الملائمة لحق الرؤية لأطفالهن.