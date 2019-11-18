أخبار مصر | إطلاق ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف بالتعاون مع "التضامن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف بالتعاون مع "التضامن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة غادة والي، بالتعاون مع "شغلني" في إطلاق ملتقي شغلني الخامس للتوظيف، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات برنامج "فرصة" للتشغيل.

ويقام الملتقى بمشاركة 50 شركة من القطاع الخاص والتي ستوفر آلاف فرص العمل لمختلف الشرائح المجتمعية مع مراعاة توفيرها تأمينات اجتماعية، وسيوفر الملتقى أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل فورية للشباب من بينها فرص عمل لذوي الإعاقة.

كما سيقام الملتقى في مبني الحرم اليوناني (مبني الجريك كامبس بميدان التحرير) 28 شارع الفلكي، باب اللوق بوسط البلد، ويبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.