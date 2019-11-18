أخبار مصر | "التعليم" تنظم دورة تثقيفية للطلاب عن دور القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تنظم دورة تثقيفية للطلاب عن دور القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي بقيادة اللواء خالد توفيق، والإدارة العامة للتربية الرياضية بقيادة الدكتورة جيهان علام، الندوة التثقيفية الأولى لطلبة وطالبات التربية والتعليم عن دور القوات المسلحة في حماية الأراضي المصرية.

وحضر الندوة التثقيفية حرم الشهيد العميد أحمد الجعفري، بطل من أبطال القوات المسلحة والذي استشهد عام 2018.

وقالت الدكتورة إيمان حسن، رئيسة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد، إن هدف الندوة التعرف على الدور المحوري الذي تقوم به قواتنا المسلحة والتأكيد علي روح الولاء والانتماء للوطن والتعريف بتاريخ وبطولات القوات المسلحة.