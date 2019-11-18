أخبار مصر | وزير الرياضة: ماراثون زايد الخيري مثال واضح للعلاقات العميقة بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: ماراثون زايد الخيري مثال واضح للعلاقات العميقة بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، محمد الشحي ممثل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، واللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري، لمناقشة الاستعدادات المتعلقة بالماراثون في نسخته السادسة المزمع إقامته في 27 ديسمبر المقبل بمدينة السويس.

واستعرض الاجتماع التجهيزات اللوجستية والتنظيمية المتعلقة بالحدث الرياضي الأكبر الذى تنفذه مصر بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة كل عام، حيث يستهدف الماراثون هذا العام مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاة من جميع المحافظات، وتم رصد جوائز قيمة للفائزين بالماراثون تصل إلى 2 مليون جنيه.

كما بحث الاجتماع العوائد الإيجابية للماراثون الذي يأتي تزامنًا مع العيد القومي لدولة الإمارات، ويؤكد على أهمية الرياضة ودورها المجتمعي حيث سيخصص عائد الماراثون للمعهد القومى للأورام التابع لجامعة القاهرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن ماراثون زايد الخيري يأتي في مقدمة البرامج التي توليها الوزارة عناية خاصة، وهو يعد مثالًا واضحًا للعلاقات العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتًا إلى التنسيق والمتابعة الدورية لكل الأمور الخاصة بتنظيم الماراثون ليخرج في أفضل صورة أمام الجميع.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية البرامج والمشروعات المشتركة التي تنفذها الوزارة مع دولة الإمارات على صعيد قطاعي الشباب والرياضة، والحرص على توطيد أطر التعاون الثنائية تأكيدًا على تاريخ العلاقات الراسخة بين البلدين في جميع المجالات.