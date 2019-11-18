أخبار مصر | البرلمان يوافق على مشروع باستمرار سريان القانون المنظم لبعض إجراءات الطعن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على مشروع باستمرار سريان القانون المنظم لبعض إجراءات الطعن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، حيث وافق 473 نائبا نداءً بالاسم خلال الجلسة.

وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أشار إلى أن المشروع يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.