أخبار مصر | "عبدالعال" يرحب بطلاب مدارس بولاق الدكرور بالجلسة العامة للبرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يرحب بطلاب مدارس بولاق الدكرور بالجلسة العامة للبرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بوفد من طلبة وطلاب مدارس بولاق الدكرور الذين حضروا الجلسة العامة المنعقدة الآن، وذلك في إطار نشر الثقافة البرلمانية بين شباب مصر.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب التصويت نداء بالاسم على مشروع قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، نظرا لأنه سيسرى بأثر رجعي.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الصباحية اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على 49 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وأعلن رئيس المجلس إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.

وجاءت الاقتراحات برغبة التي وافق عليها المجلس كالتالي:

1- إحلال وتجديد مبنى مديرية الزراعة بمحافظة المنيا.

2- سرعة تخصيص أراضي لشباب الخريجين بمشروع سهل الطينة (1740 فدانًا) – محافظة بورسعيد.

3. استغلال الأراضى غير المستغلة بمحافظات وسط الدلتا، ووسط الصعيد فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والزراعات غير التقليدية.

4- توسعة محطة معالجة أبو زهرة – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

5- تكبير وتطوير محطة مياه طنيخ – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.

6- تشغيل محطة مياه كفر الجنينة فؤاد – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.

7.- توصيل الصرف الصحى لقرية عرب الزينة – مركز سمالوط – المنيا.

8- إنشاء بوستر بالقرب من محطة مياه جزيرة شارونة، لتقوية ضغط المياه بالقرية – محافظة المنيا.

9- سرعة إنهاء جميع إجراءات التخصيص وإدخال المرافق لراغبي الاستلام بالمساحات الحالية لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لعام 2013 بمدينة بورفؤاد – محافظة بورسعيد.

10- سرعة استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية الشرقي بهجورة والخضيرات – والشطبية – محافظة قنا.

11- توصيل خدمة الصرف الصحي لغرب أبوشميس وبرد والسعيدية وعزبة المناجاة التابعة للوحدة المحلية لقرية سعود – مركز الحسينية – محافظة الشرقية.

12- إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي الرئيسية – أرض القصاص – حي غرب شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

13- استكمال رصف طريق سيدى سالم أبو عيسى – محافظة كفر الشيخ.

14- تركيب كاميرات للمحلات العامة التى تقدم المأكولات وأن تتصل هذه الكاميرات بشاشة تليفزيون توضع بمكان واضح داخل المحلات.

15-تقرير عن اقتراح برغبة بشأن إنشاء كوبري على بحر السخاوى الغربى بقرية الملاحة مركز سيدي سالم - محافظة كفر الشيخ.

16. بشأن إحلال وتجديد الكوبري الكائن على مصرف (11) نهاية بحر السخاوى الغربي مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

17- إنشاء كوبري على بحر اليوسفى يربط بين (قرية الأنصاري وحسين على) من الناحية الغربية – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

18 - تصفيح مجرى السيول الموجودة بقرية جبل الطير البحرية – بني خالد – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

19- إنشاء كوبري علوي مشاة على ترعة الإبراهيمية مركز مغاغة – محافظة المنيا.

20-بشأن تخصيص اعتماد مالي لتغطية ترعة مكرم بالشرقي بهجورة – مركز نجع حمادي – محافظة قنا.

21- إحلال وتجديد مدرسة طه حسين الابتدائية – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.و بشأن إحلال وتجديد مدرسة سيدي سالم الإعدادية بنات – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

22- إنشاء مدرسة جبل الطير القبلية – مجلس قروي بني خالد – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

23- إنشاء مجمع تعليمي (رياض أطفال – ابتدائي – إعدادي) تعليم أساسي، وإنشاء المدرسة التجريبية للغات (kg1–kg2– ابتدائي – إعدادي – ثانوي) بمركز مغاغة – محافظة المنيا.

24-توسعة وإنشاء فصول بمدارس بنك الإسكندرية، الشيماء الإعدادية، فؤاد عزيز غالي، مجمع مدارس محمد علي محجوب – حي حلوان – محافظة القاهرة.

وفتح فصول جديدة بالمدارس الفنية الآتية (مدرسة حلوان الثانوية الميكانيكية – عين حلوان الصناعية بنين – النهضة المعمارية بالمعصرة) حي حلوان – محافظة القاهرة.

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25- إنشاء مدرسة فنية صناعية بناحية قرية دمرو – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

26- إعفاء الأسر الغير قادرة على سداد المصروفات الدراسية.

27- تركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول لمراقبة أداء المدرسين.

28- بناء مركز شباب قرية أبو غنيمة – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

29- شراء قطعة أرض بجوار مركز شباب قرية دميره مركز طلخا – محافظة الدقهلية لإقامة ملعب قانونى عليها.

30- دعم جميع مراكز شباب مركز نبروه - محافظة الدقهلية بصالات جيم وألعاب أطفال وأدوات رياضية.

31- إدراج مركز شباب عبد الله عقيلة قرية طحا – مركز سمالوط – محافظة المنيا فى خطة 20192020.

32- إضافة مساحة (400م) تقريبًا للملعب الخماسى وتحويلة إلى مركز شباب وبناء مبنى إدارى فيه بقرية بنى خالد – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

33- توفير دعم مالى لمركز شباب دمنهور – بحى شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

34- توفير دعم مالى لمركز شباب شبرا البلد بحى غرب شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

35-التصديق على إنشاء ملاعب على مكان ردم ترعة فاصلة بين قريتى نهطاوى وكفر الدغايره – مركز زفتى – محافظة الغربية.

36- إنشاء دور علوي بمبنى مركز شباب الصيادين بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء ومبنى لقاعة اجتماعات وصالة ألعاب رياضية بمركز شباب الطور ومركز شباب الساحل – محافظة جنوب سيناء.

37- تطوير مزلقان وتعلية رصيف محطة قطار منشية البدراوى – بهوت – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.

38- إنشاء كوبري علوي على النيل يربط بين شرق وغرب النيل – مركز مغاغة – محافظة المنيا.

39- إنشاء طريق دائري حول مدينة أبوقرقاص – محافظة المنيا.

40- تخصيص اعتماد مالي لاستكمال ورصف طريق نجع حمادي – محافظة قنا.

40- تخصيص اعتماد مالي لاستكمال ورصف طريق نجع حمادي – محافظة قنا.

41- رصف الطريق الرئيسي بداية من الطريق الدائري حتى نادي بيجام – مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

42- سرعة الانتهاء من رصف الطبقة الثانية وتسليم طريق (المحلة الكبرى دمرو) – محافظة الغربية.

43- إنشاء فرع لشركة النقل العام بمحافظة الإسماعيلية.

44- سرعة إنشاء وإحلال وتجديد محكمة المراغة الجزئية – مركز المراغة – محافظة سوهاج.

45- سرعة إتمام وإنهاء إجراءات تحويل مستشفى سيدي سالم المركزى إلى مستشفى عام – مركز سيد

46- سرعة إحلال وتجديد مدرسة تمريض سيدي سالم بنات مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ.

47- النقص الشديد فى الأطباء والمستلزمات الطبية وغير الطبية بالوحدات الصحية بمركز مغاغة - محافظة المنيا.

48- سرعة تحويل مستشفى ببا المركزي إلى مستشفى عام مركز ببا – محافظة بني سويف.

49- إنشاء بنك دم تجميعي داخل مستشفى الطور مجهز بأحدث الأجهزة مركز الطور – محافظة جنوب سيناء.