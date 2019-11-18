شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء للنواب: تعميم القراءة الموحدة للوصول لفاتورة دقيقة أبريل 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزارته تستهدف تعميم برنامج القراءات الموحد، الذي يقوم بتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتور سليمة، على مستوي الجمهورية بحلول إبريل ٢٠٢٠.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، اليوم الأثنين، لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء، وبعض شكاوى النواب من القراءات العشوائية، أن منظومة تسجيل القراءات الموحد بدأ تطبيقة بمحافظة بورسعيد بواقع ٢٥٠ ألف مشترك، ومن المتوقع التوسع في المحافظات التي يشملها تطبيق المنظومة في يناير المقبل، وصولا لتعميمها على مستوي الجمهورية إبريل ٢٠٢٠، مؤكداً أن هذا البرنامج سيحل بشكل كبير مشكلات الفواتير الجزافية والقراءات غير السليمة التي يشكو منها المواطنين منذ فترة.

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وتابع: «التعليمات واضحة أي حد هيعمل غلطة هيترفد مش مجرد تطبيق جزاءات». وأشار الوزير إلى أن البرنامج تم تصميمه على الجهاز الخاص بتسجيل القراءة «التابلت» بحيث لا يستطيع فتح الابلكيشن، الذي يشمل جميع أسماء المشتركين، إلا عندما يكون أمام العدادات الخاصة بهم، وتسجيل القراءات من خلال الصورة، التي يسجلها البرنامج مباشرة وتصل لشركة التوزيع، ولا يستطيع أحد التدخل فيها إطلاقا.

وذكر أن قارئ العداد يستطيع قراءة صورة العداد، حتى في حالة إغلاق الباب وعدم وجود أحد بالوحدة، ويرسل صورة للجهاز. وكشف الوزير عن تقدم الترتيب المصري في مؤشر الحصول على الكهرباء ليقفز 68 مركزًا خلال 5 سنوات فقط، وهو ما أرجع الوزير إلى لجوء الحكومة إلى الشفافية فيما يخص تعريفة الكهرباء، وحسن كفاءة تقديم الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يعتبر أحد أهم أسباب تقدم مصر بالتقارير والمؤشرات الدولية، موضحًا أن ترتيب مصر تحسن في التقارير الدولية عن مؤشر (ممارسة أنشطة الأعمال للحصول على الكهرباء) لتصل إلى المركز الـ(77) مقابل المركز (145) عام 2015.

وتابع: «لا يزال هذا التصنيف لايرضيني، نستهدف الوصول إلى ماهو أعلى». ومازح النواب قائلا: «طول عمرى بطلع الأول على الفصل إزاي أرضى عن المركز الـ77».