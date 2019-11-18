شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: دعم صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الإثنين، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تنفيذ مشروعات بتروكيماوية وجذب الاستثمارات لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، وتوفير المواد الخام والمدخلات الأساسية للعديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير منتجات بتروكيماوية نهائية يحتاجها السوق المحلية وتصدير الفائض.

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء مجلس إدارة شركة «ميثانكس» العالمية، برئاسة جون فلورن الرئيس التنفيذي للشركة، ومحمد شندي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ميثانكس» مصر، بحضور جيس داتون، سفير كندا بالقاهرة، والمهندس أسامة البقلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وذكر بيان لوزارة البترول اليوم الاثنين أن الملا أكد أن زيارة مجلس الإدارة، التي تعد الأولى منذ بداية انتاج مصنع «ميثانكس» مصر للميثانول، تعكس اهتمام الشركات العالمية بالتطورات الإيجابية التي شهدها قطاع البترول في مصر ونتيجة مباشرة للاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأشار إلى أن مشروع «ميثانكس» هو أول مشروع مصري كندي لإنتاج مادة الميثانول التي تمثل المادة الخام الرئيسية للعديد من صناعات البتروكيماويات الصغيرة والمتوسطة وتدخل في صناعات المذيبات والمستلزمات الطبية والبلاستيك والدهانات، كما يعد أحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي المصري.

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ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تنفيذ مشروعات بتروكيماوية وجذب الاستثمارات لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، وتوفير المواد الخام والمدخلات الأساسية للعديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير منتجات بتروكيماوية نهائية يحتاجها السوق المحلية وتصدير الفائض.

وأكد الوزير أن تحول مصر لمركز إقليمي يمثل إضافة مهمة لجذب الشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مع توافر الطاقة المطلوبة للمشروعات المزمع إقامتها، وفي ظل وجود سوق مصري كبير ومتسع وكموقع جغرافي متميز لتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى العديد من مناطق ودول العالم.

من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي لشركة «ميثانكس» العالمية نتائج أعمال المشروع الذي يعد الوحيد في مصر لإنتاج الميثانول، الذي تبلغ طاقته 1.3 مليون طن سنوياً يتم تصديره من المصنع بدمياط أو بيعه في السوق المحلية.

بدوره، قال العضو المنتدب لـ «ميثانكس» إن رؤية وزارة البترول لتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية تعد دافعاً للتوسع في أعمال الشركة، من خلال إقامة سلسلة من الصناعات البتروكيماوية التكاملية، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم العام الماضي مع شركة السويس لمشتقات الميثانول لإمدادها بالميثانول والتسهيلات لإنتاج منتجات الفورمالدهايد.

وأشار إلى أن الشركة تولى أهمية لبرنامج المسئولية المجتمعية بدمياط والتعاون مع منظمة العمل الدولية في مشروعها لدعم ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.

يذكر أن مشروع الشركة المصرية «ميثانكس» لإنتاج الميثانول شركة مساهمة مصرية وهي الذراع المصري المشترك لشركة «ميثانكس» العالمية الكندية، وتبلغ حصتها 50٪ وشركات قطاع البترول المصري 33٪ وشركة الاستثمارات البترولية العربية (أبيكورب) 17٪.