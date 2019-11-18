شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: «طول عمري بطلع الأول على الفصل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزارته تستهدف تعميم برنامج القراءات الموحد، والذي يقوم بتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتور سليمة، على مستوي الجمهورية بحلول إبريل 2020.

وأشار الوزير خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، اليوم الأثنين، لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء، وبعض شكاوى النواب من القراءات العشوائية، إلى تقدم الترتيب المصري في مؤشر الحصول على الكهرباء ليقفز 68 مركزا خلال 5 سنوات فقط، وهو ما أرجع الوزير إلى لجوء الحكومة إلى الشفافية فيما يخص تعريفة الكهرباء، وحسن كفاءة تقديم الطاقة الكهربائية، وهو الأمر الذي يعتبر أحد أهم أسباب تقدم مصر بالتقارير والمؤشرات الدولية، موضحا أن ترتيب مصر تحسن في التقارير الدولية عن مؤشر (ممارسة أنشطة الأعمال للحصول على الكهرباء) لتصل إلى المركز الـ(77) مقابل المركز (145) عام 2015.

وتابع «شاكر»: «لايزال هذا التصنيف لا يرضيني، نستهدف الوصول إلى ماهو أعلى»، ومازح النواب قائلا: «طول عمرى بطلع الأول على الفصل إزاي أرضى عن المركز الـ77».