شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بالنمسا والجالية المصرية بفيينا يكرّمون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم السفير المصري بالنمسا، عمر عامر، الإثنين، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر، وذلك لدورها الكبير في علاج الآلاف من المرضي ومختلف أنواع الأورام في الصعيد بالمجان تماماً، وذلك استمراراً لسلسلة اللقاءات المثمرة مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج، إذ تسلم درع التكريم في مقر المركز الثقافي المصري بفيينا، المهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان.

وحضر التكريم كل من القنصل الثقافي، عمرو الأتري، ودعم رئيس إتحاد المصريين بالخارج الدكتور على إسماعيل، وبحضور كبار أبناء الجالية المصرية في النمسا وهم كل من إبراهيم عزت وأحمد الصاوي، وجمع كبير من الجالية المصرية بالنمسا.

وجاء التكريم بعد عرض المهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، تجربة مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في مدينة الأقصر، أول وأكبر صرح طبي لعلاج السرطان في صعيد مصر وهي مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، مؤكداً أنه تم في 27 مايو 2016 افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، لخدمة أبناء صعيد مصر تحت شعار «صعيد بلاسرطان»، التي تم توفير داخلها كافة الأجهزة الطبية المتقدمة من حول العالم.