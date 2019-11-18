شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: «برنامج القراءات الموحدة يتصدى للفواتير الجزافية.. واللي هيغلط هيترفد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه من المستهدف أن يتم تعميم برنامج القراءات الموحدة، والذي يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتورة سليمة، على مستوى الجمهورية بحلول أبريل 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، الاثنين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء.

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وأضاف شاكر، أن منظومة تسجيل القراءات الموحدة بدأت تطبيقها بمحافظة بورسعيد بواقع 250 ألف مشترك، ومن المتوقع التوسع في المحافظات، التي يشملها تطبيق المنظومة في يناير المقبل وصولا لتعميمها على مستوى الجمهورية أبريل 2020.

وتابع شاكر: «هذا البرنامج سيتصدى بشكل كبير لإشكالية الفواتير الجزافية والقراءات غير السليمة التي يشكو منها المواطنون بشكل كبير»، متابعًا: «التعليمات واضحة أي حد هيعمل غلطة هيترفد مش مجرد تطبيق جزاءات».

وأشار إلى أن ترتيب مصر تحسن في التقارير الدولية عن مؤشر (ممارسة أنشطة الأعمال للحصول على الكهرباء) لتصل إلى المركز الـ77 مقابل المركز 145 عام 2015.

وأوضح أن أحد الأسباب التي لعبت دوراً هاما في تقدم مصر بالتقارير الدولية، رفع الشفافية فيما يخص تعريفة الكهرباء، وحسن كفاءة تقديم الطاقة الكهربائية.