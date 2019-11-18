شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبرق»: وزارة العدل تتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة الطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد الأبرق، رئيس الإدارة العامة الحماية القضائية لحقوق الطفل بوزارة العدل، إن هذا القطاع من أقدم القطاعات بالوزارة، بالإضافة إلى قطاعات حقوق الإنسان، وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الإدمان.

وأضاف خلال احتفال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، بمرور 30 عام على توقيع وثيقة حقوق الطفل، بالتعاون مع اليونسيف، أن إدارة الحماية القضائية لحقوق الطفل بوزارة العدل التي يترأسها، تتولى مهام عديدة بمقتضى قرار وزاري، أهمها تفعيل نصوص قانون الطفل، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل، والتنسيق مع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية للطفل، سواء قضائية أو غير قضائية، مثل المجالس المتخصصة، كوزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة، والأمومة، فضلًا عن الجهات الدولية كشركاء في الجهود التي نقوم بها أبرزهم اليونسيف.

وتابع: «تعاونا مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة الطفل، والمبدأ الأساسي للاتفاقية هي مصلحة الطفل في كل إجراء أو قرار يتم اتخاذه».