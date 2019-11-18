شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة أمريكية تشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير أكتوبر 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال جوش شوكسي، نائب رئيس الغرفة الأمريكية بواشنطن لشؤون الشرق الأوسط، إن الغرفة قررت إيفاد بعثة إلى مصر يوم 10 أكتوبر 2020 لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد طلب من أعضاء الغرفة خلال لقائه بهم في نيويورك أثناء اجتماعات الأمم المتحدة الاهتمام بالمتحف المصرى الكبير والتركيز على أهمية هذا المشروع الضخم وبيان ما يمثله لجاذبية السياحة إلى مصرم، مشيرا إلى أن الغرفة الأمريكية بواشنطن تعمل بالفعل من الان للترويج للسياحة إلى مصر.
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