شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس: 3 منشآت ومشروعات جديدة لخدمة الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، أن هناك 3 منشآت ومشروعات إنشائية كبرى يتم العمل بها على قدم وساق لإتمام تجهيزها وستحدث طفرة كبيرة بالجامعة وتلك المشروعات هي مبنى مدرجات ومصنع الأدوية ومبنى آداب ١، ٢ ومبنى كلية تجارة الجديد.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الاثنين والتى رافقه خلالها الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، حيث بدأ رئيس الجامعة يتفقد مبنى كلية تجارة الجديد واستقبل رئيس الجامعة مهندسى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

وقام الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشرح تفصيلي للمبنى الذي يقام على ثلاث ادوار الدور الارضى يحتوى على قاعة امتحانات كبيرة ويضم المبنى ١٠ قاعات درس تسع من ١٠٠ إلى ١٢٠ طالب وطالبة كما يشمل المبنى ٥ معامل ويخصص المبنى لشعبة اللغة الإنجليزية والبرامج المهنية.

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ثم توجه رئيس الجامعة إلى مبنى مدرجات ومصنع الأدوية التعليمى وقام الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة بشرح تفصيلي للمبنى الذي يقام على ثلاث أدوار بمساحة ٢٢٠٠ متر يضم الدور الأرضي مدرجين سعة المدرج ٢٥٠ طالب وطالبة بالإضافة إلى مصنع الادوية الذي يقام على طابقين وقد أكد الدكتور ياسر مصطفى أنه سيتم عمل ثلاث خطوط انتاج وان هذا المصنع سيعمل بالنظام البريطانى في مراقبة الجودة بحوائط زجاجية وذلك حتى يتمكن الطلاب بمشاهدة ما يحدث داخل المصنع ويعد هذا المصنع نموذج محاكاة للطلاب وتدريب وذلك بهدف تأهيل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل إلى جانب صيدلية تعليمية على دورين ويضم المبنى مكاتب إدارية ومخازن أدوية.

وأنهى الدكتور طارق راشد رحمي جولته بتفقد لمبنى أداب ٢ والذى يسير العمل فيه على قدم وساق للانتهاء منه مع بداية الفصل الدراسى الثانى هذا وقام الدكتور عادل السعدني بمرافقة رئيس الجامعة داخل المبنى الذي يضم أربع طوابق بنفس تصميم المبنى الأول ويخصص لطلاب البرامج المميزة واللغات إلى جانب المكاتب الخاصة بعميد الكلية ووكلاءها وبعض مكاتب الجهاز الإدارى، كما حرص رئيس الجامعة على متابعة انتظام سير العملية التعليمية داخل المبنى الجديد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

ويحتوى المبنى الذي يتكون من ثلاث طوابق مدرجين سعه كل منها ٦٥٠ طالب وطالبة و٦ قاعات تدريس بسعة ٤٠ طالب للقاعه بالإضافة إلى معملي حاسب آلى يضم كل معمل ٥١ جهاز كمبيوتر إلى جانب معلمي صوتيات و١٨ غرفة لأعضاء هيئة التدريس و١٤ قاعة الإداريين ويخصص هذا المبنى لطلاب اقسام التاريخ، المكتبات، اللغات الشرقية، الفلسفة وعلم الاجتماع، الدراسات السكانية وقسم اللغة العربية.

كما شاهد رئيس الجامعة اكبر خريطة لجمهورية مصر العربية أمام المدرجات والتى تضم خريطتين لمصر وخريطة لمنطقة قناة نقلا عن المهندس فرديناند ديليسبس سنه ١٨٥٦. رافق رئيس الجامعة في جولته اللواء عماد جوده مدير إدارة الأمن بالجامعة.