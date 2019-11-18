شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات: تعزيز التنمية في مصر وأفريقيا هدف زيارة الرئيس لألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في أعمال القمة الثالثة للشراكة من أجل أفريقيا التي تنظمها مجموعة العشرين، تأتي إسهاما في ترسيخ الدور الذي تضطلع به مصر في سبيل دفع وتعزيز جهود التنمية في القارة الأفريقية، خاصة في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي لهذا العام، كما أنها تؤكد على عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين المصرى والألمانى على الصعيدين الثنائى والإقليمي.

وطبقاً لتقرير أعدته الهيئة، فهذه هي المرة الرابعة التي يزور فيها الرئيس السيسى ألمانيا، حيث كانت آخر زيارة في منتصف فبراير من هذا العام للمشاركة في «مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية»، كما تعد هذه هي القمة الثالثة من أجل أفريقيا التي تنظمها مجموعة العشرين والتي يشارك فيها الرئيس السيسى بعد تلقيه دعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمشاركة في أعمال القمة بهدف فتح قنوات حوار رفيعة المستوى بين رؤساء وحكومات الدول المشاركة ضمن مبادرة «CWA/Compact with Africa» من أجل تعزيز بيئة الأعمال وزيادة فرص الاستثمار في دول القارة.

ويضم برنامج أعمال القمة الثالثة للشراكة من أجل افريقيا مؤتمراً حول «الاستثمار»، تنظمه الجمعية الأفريقية – الألمانية للأعمال، إلى جانب مشاركة ممثلى الشركات التي لديها مشاريع استثمارية بالفعل في دول CWA (مصر وإثيوبيا وبنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا وغينيا والمغرب ورواندا والسنغال وتوغو وتونس)، ومقاربتها مع مشاريع استثمارية في بلدان أخرى، لوضعها في دائرة الضوء وإظهار ما تم إحرازه من نتائج حتى الأن.

كذلك سيتم تخصيص حلقة نقاشية لبحث عدة ملفات، على رأسها تفنيد فرص الاستثمار الألماني المباشر في القارة، إلى جانب استعراض مشاريع أهم الشركات الألمانية في دول CWA، كما تتضمن القمة جلسة لطرح الرؤى ووجهات النظر بشأن سبل تعميق شراكة مجموعة العشرين مع أفريقيا، واستعراض سبل الوصول إلى الأسواق الأفريقية في ضوء الفرص المتاحة والتحديات التسويقية القائمة بالفعل في بعض البلدان.

أما الجلسة الختامية فستتناول سبل التعاون من أجل زيادة معدلات النمو والاستفادة من الشراكات الجديدة بين المستثمرين والمؤسسات التنموية في القارة.

مبادرة «الشراكة من أجل افريقيا»

وفقاً لتقرير هيئة الاستعلامات، تبنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منذ عام 2017 مبادرة «الشراكة من أجل أفريقيا/ CWA» من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار بالقارة.

ويشارك في المبادرة حاليا 12 دولة بعد أن انضمت إليهم توجو في أبريل 2018 وبوركينا فاسو في أكتوبر 2019، حيث كان الانعقاد الأول للقمة في يونيو 2017 في ألمانيا وحضرها عدد من قادة الدول الأفريقية في مقدمتهم الرئيس السيسى الذي أكد على أهمية هذه المبادرة للقارة بهدف خلق مناخ موات لجذب الاستثمارات لأفريقيا بشكل مستدام.

وفى أكتوبر 2018 شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى للمرة الثانية في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا في إطار مجموعة العشرين، حيث أعلنت خلالها المستشارة ميركل عن حزمة من التدابير لتعزيز هذه الشراكة من خلال إنشاء صندوق استثماري تنموي للشركات الصغيرة والمتوسطة من أوروبا وأفريقيا، وتأمين صادرات واستثمارات الشركات الألمانية في بلدان «الشراكة مع أفريقيا» ضد المخاطر السياسية ومخاطر التعثر في السداد، والتفاوض بشأن اتفاقية الازدواج الضريبي مع بلدان أفريقية أخرى، وإبرام شراكات جديدة في مجال التوظيف والتدريب مع شركات ومؤسسات بأفريقيا، والتفاوض حول شراكات إصلاح ثنائية جديدة مع السنغال والمغرب وإثيوبيا.

علاقات ثنائية متنامية

إلى جانب قمة الشراكة مع أفريقيا، تساهم زيارة الرئيس إلى ألمانيا في تعزيز العلاقات الثنائية المتنامية بين مصر وألمانيا، ويقول تقرير هيئة الاستعلامات إن العلاقات الألمانية- المصرية شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الست الماضية، وقد قام الرئيس السيسى بزيارة إلى ألمانيا في الثانى من يونيو 2015، جرى خلالها بحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والعسكرية والأمنية، ثم كانت قمة الرئيس السيسى مع المستشارة ميركل في نيويورك في سبتمبر 2015 حيث أكد الرئيس على الأهمية التي توليها مصر لعلاقاتها المتميزة مع ألمانيا، مشيدا بالدور الإيجابي الذي قامت به الشركات الألمانية للمساهمة في دفع عملية التنمية في مصر.

ومن جانبها، أشادت المستشارة الألمانية بمستوى الاتصالات الجارية والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والألماني في شتى المجالات السياسية والاقتصادية لمتابعة الموضوعات المشتركة وما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، كما أعربت المستشارة الألمانية عن توافقها مع الرؤية المصرية الداعية إلى المواجهة الشاملة للإرهاب.

وقامت ميركل أيضاً بزيارة للقاهرة في مارس2017، وتناولت المباحثات المصرية- الألمانية العلاقات الثنائية والتطورات التي شهدتها على جميع الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية، ثم كانت زيارة الرئيس السيسى الثانية لألمانيا في يونيو 2017، في إطار استمرار تطوير التعاون بين البلدين على جميع المستويات والعمل المشترك على النطاق الإقليمى والدولي، وللمشاركة في قمة الشراكة مع أفريقيا.

تلى ذلك الزيارة الثالثة للرئيس السيسي إلى ألمانيا في منتصف فبراير 2019 للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية، ويعد الرئيس السيسي أول رئيس لدولة غير أوروبية يتحدث في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة المستشارة الألمانية ميركل، منذ تأسيس المؤتمر عام 1963، مما يؤكد مكانته لدى الدوائر السياسية الألمانية والدولية.

علاقات اقتصادية

تحتل مصر ترتيبًا مُتقدمًا من بين أكبر 10 دول متلقية لضمانات الاستثمار، كما أنها تتصدر بهذا الترتيب دول المنطقة، وتولي الشركات الألمانية اهتمامًا كبيرًا بفرص الاستثمار المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في قطاعات الأدوية وصناعة السيارات وقطع غيار السيارات واللوجستيات والبنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة بعد إقرار تعريفة التغذية Feed in Tariff.

وشهد العام الحالى 2019 إنجازاً اقتصادياً هاماً على صعيد العلاقات الثنائية مع ألمانيا تمثل في فك التجميد الذي كان مفروضًا منذ عام 2012 على الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون بإجمالي 170 مليون يورو لإنفاقها على مشروعات تنموية داخل مصر، وإقرار برامج التعاون المالي والفني بين البلدين لعامي 2015 و2016 وبرامج التعاون المالي والفني بين البلدين لعامي 2017 و2018 والتي تتضمن تمويلًا جيدًا لتطوير قطاع التعليم الفني والأساسي في مصر.

الاتفاقات الاقتصادية

في 31/10/2019 جرى بحث سبل التعاون بين البلدين لتنمية الشراكة والتعاون في مجال تدوير المخلفات والطاقة والبنية التحتية والتعليم والزراعة، والعمل على مشروعات مشتركة في مجال المدن الذكية، وغيرها، وفى 27/6/2019 جرى توقيع 7 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين مصر وألمانيا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من الجانبين في مجال إمدادات ومعالجة المياه والسياحة العلاجية وتدريب الكوادر البشرية.

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وفى 7/3/2019 وقعت هيئة البترول والثروة المعدنية مع شركة ديا الألمانية اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز بمنطقتي رأس بدران وخليج الزيت في خليج السويس، كما وقع الجانبان في 23/12/2018 اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي بقيمة إجمالية 150.5 مليون يورو في قطاعات التعليم والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والزراعة وأيضًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

1200 شركة ألمانية في مصر

بلغ حجم الاستثمارات الالمانية المباشرة في مصر نحو 7.4 مليار دولار حنى نهاية شهر يونيو 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار بنهاية عام 2019 وفقاً لتصريحات رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، كما يوجد في مصر حوالى 1215 شركة ألمانية تعمل في قطاعات البترول والمواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والغاز.

كما بلغ حجم التعاون التنموى بين مصر وألمانيا ما يقدر بـ 2.4 مليار دولار، فيما تأتى كل من شركة مرسيدس وشركة سيمنس على رأس الشركات الألمانية المستثمرة في مصر، ويحظى القطاع الصناعى بنصيب الأسد من الاستثمارت حيث ارتفعت بنسبة 61%.

كما شهدت الصادرات المصرية لألمانيا زيادة بنسبة 10.6% لتصل إلى 361.3 مليون يورو خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019، مقارنة بـ326.5 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2018، فضلًا عن ارتفاع نسبة الصادرات المصرية البترولية إلى ألمانيا بنسبة 23.5% لتصل إلى 168.3 مليون يورو خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019، مقارنة بـ136.3 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2018.

التعاون العسكري

استمراراً لجهودها في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية، وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية، احتفلت القوات البحرية المصرية في 04 مايو 2019 بتدشين ثالث غواصة حديثة من طراز «209 – 140في ف0»، تحمل اسم «إس 43»، التي تم بناؤها بترسانة شركة «تيسين جروب» الألمانية، فيما تسلمت القوات المسلحة المصرية في 8/8/2017، ثانى غواصة حديثة من طراز تايب 209 إيذانا بدخولها الخدمة وذلك في إطار قيام القوات المسلحة بتعزيز جهودها في تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وفى 12/12/2016 تسلمت القوات المسلحة المصرية أول غواصة حديثة من طراز (209/1400) والتى تم بناؤها بترسانة شركة «تيسين كروب» بمدينة كيبل الألمانية.

العلاقات السياحية

وفقاُ لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات، فقد حدثت طفرة نوعية غير مسبوقة في التعاون في قطاع السياحة بين البلدين خلال الأعوام الأخيرة، حيث أصبحت السياحة الألمانية تحتل المركز الأول بين السياحة الأجنبية الوافدة لمصر منذ عام 2016 وحتى عام 2019 على التوالي من حيث عدد السائحين، هذا وقد حقق عام 2018 رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين تخطى بالفعل الرقم الذي سبق تحقيقه في عام الذروة عام 2010.

كما ستقوم ألمانيا بتحمل نفقات تأسيس متحف المنيا بملاوي، والمخصص لآثار الملك إخناتون من الداخل والخارج بتكلفة قد تتجاوز 10 ملايين يورو بما يسهم في الترويج السياحي لصعيد مصر، كما أعلنت ألمانيا في يونيو 2019 رفع الحظر عن سفر السياح الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي، وهو الحظر الذي كان مفروضًا منذ عام 2014، كما زاد عدد رحلات شارتر المباشرة من المدن الألمانية إلى مدينة شرم الشيخ.

القمة الدولية الثامنة للرئيس السيسي من أجل أفريقيا

تضاف مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الثالثة للمشاركة بين أفريقيا ومجموعة العشرين إلى نشاط الرئيس السيسي على المستوى الدولي من أجل قضايا ومصالح القارة الأفريقية منذ توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي في 10 فبراير 2019.

وشارك الرئيس السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن في 15 فبراير 2019، حيث ألقى كلمة خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر بمشاركة المستشارة الألمانية، ليكون أول رئيس دولة غير أوروبية يشارك بكلمة في الجلسة الرئيسية منذ تأسيس المؤتمر عام 1963، حيث عرض الرئيس رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقي، في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي للعام الحالي 2019، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، في إطار أجندة أفريقيا 2063 للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

كما شارك الرئيس في قمة الحزام والطريق ببكين في 24 أبريل 2019 في العاصمة الصينية بكين، حيث تحدث الرئيس باسم أفريقيا داعياً إلى مزيد من التعاون في مجالات البنية التحية والتنمية الاقتصادية.

وفي قمة مجموعة العشرين باليابان في 27 / 6 / 2019، تحدث الرئيس مطالباً بتعزيز الدعم الدولي لجهود التنمية في أفريقيا، كما شارك في 28/6/2019 في قمة أفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعت كلاً من رئيس جنوب أفريقيا والرئيس السنغالي.

وشارك الرئيس السيسي في القمة 45 لمجموعة السبع الكبرى G7 التي استضافتها مدينة بياريتز الفرنسية يومي 25 و26 أغسطس الماضي، وألقى الرئيس السيسى كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا قال فيها «إننا نعلم جميعاً جسامة التحديات التي تواجه الدول النامية، ومن ضمنها الدول الأفريقية، في إطار سعيها للارتقاء بمستوى معيشة شعوبها، وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك المعوقات أمام تحقيق تلك الأهداف»، ودعا الرئيس السيسي إلى وضع إطار لتنمية واستخدام الموارد البشرية والمادية لأفريقيا من أجل تحقيق تنمية معتمدة على الذات.

كما شارك الرئيس في القمة السابعة لمؤتمر «تيكاد 7» في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2019 التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو، وفى خطابه أمام المؤتمر قال الرئيس السيسى إن عملية التكامل في أفريقيا انطلقت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين منذ إنشاء الاتحاد الأفريقى، مضيفًا أن تبني أجندة أفريقيا «2063» وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يعد بمثابة حجر الزاوية الهام للمساعي الأفريقية الرامية إلى تحقيق التكامل الإقليمي والاقتصادي المنشود.

وأكد الرئيس السيسي في بيان مصر أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 24/9/2019 على أن التزام مصر بموضوعات الصحة امتد إلى القارة الأفريقية ضمن أولويات رئاستها للاتحاد الأفريقي، حيث تسعى حالياً لتعميم مبادرة «مائة مليون صحة» على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وشارك الرئيس السيسي في القمة الروسية الأفريقية في سوتشي في أكتوبر الماضي حيث تولى السيسي رئاسة القمة بالمشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.