شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: زيادة متبقيات الأدوية والمبيدات جريمة لا يعاقب عليها القانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، «إن وزارة الزراعة تقوم بجهود من أجل سلامة الغذاء النباتي والحيواني بزيادة قدرة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة ليفحص يومياً نحو 1000 عينة وتزويد المعمل بأحدث الأجهزة، لافتاً إلى أنه وحتي لو تم اكتشاف متبقيات أدوية، أو مبيدات بمعدل غير مسموح به، فإنه لا يوجد تشريع يسمح بإعدام هذه الأغذية أو عقوبة للمتسبب فيها».

وأضاف أبوصدام، في تصريحات صحفية الاثنين، أن استخدام المبيدات للمحاصيل الزراعية والأدوية البيطرية للمواشي والدواجن والأسماك يتم بصورة عشوائية، لافتاً إلى أنه ورغم صعوبة الاستغناء عن رش المحاصيل الزراعية أو علاج الحيونات بالأدوية وفوائدها في القضاء على الحشرات والأمراض، إلا أن تقنين هذه العمليات أمر ضروري من حيث النوعية والكمية والتوقيت المناسب لذلك.

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وأوضح نقيب الفلاحين أن مصر تستهلك 10 آلاف طن مبيدات لرش المحاصيل الزراعية سنوياً وتنتج نحو 34 مليون طن من الخضروات والفواكه، بخلاف الأدوية والمضادات الحيوية التي تحقن بها المواشي والدواجن، وأن وجود متبقيات دوائية أكثر من المسموح به قد تصيب المواطنين بأمراض خطيرة مما يوجب اتخاذ خطوات تشريعيه لتقنين هذا الوضع، وتجريم استخدامها إلا للضرورة القصوى، وطبقا للكميات الموصي بها عالمياً لصعوبة اكتشافها من قبل المستهلكين حيث يؤدي تناول الانسان الغذاء الذي به متبقيات مبيدات أو أدوية لأمراض خطيرة.

وطالب أبوصدام الحكومة ومجلس النواب بتحمل مسؤولياتهم ودورهم الرقابي والتشريعي لحماية المستهلكين من هذا الخطر، وتحديد مدة آمنه لطرح المنتجات الزراعية بعد رشها بالمبيدات، وكذا طرح المنتجات الحيوانية بعد العلاج ومتابعة المنتجات قبل طرحها بالأسواق وبعد طرحها، وأن يعامل المنتج الزراعي بالسوق المحلية نفس المعاملة التي يتعامل بها المنتج عند تصديره.

وطالب نقيب الفلاحين بإضافة مواد تعليمية للمدارس والكليات الزراعية لتخريج دفعات من الطلبة قادرة على رش المبيدات الزراعية بطرق آمنة، وزيادة نسبة المتعلمين بهذا المجال الذي بات ضرورة يصعب الةستغناء عنها ومرض يتحتم علينا الشفاء منه.