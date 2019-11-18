شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس فعاليات سيمنار المجمع المقدس بدير الأنبا بيشوى والان مع تفاصيل الخبر
وتدور المناقشات خلال سيمينار هذا العام حول موضوع "الأسقف والكاهن أبوةً وبنوةً "، حيث تناقش عملية اختيار وإعداد الكاهن للقيام بخدمة الكهنوت وكيفية تعامل الأب الأسقف معه داخل العمل الرعوى وماذا يريد الكاهن من الأب الأسقف، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالموضوع ذاته، التى سيتم تناولها من خلال عدد من المحاضرات والحلقات النقاشية.
بدأت فاعليات اليوم الأول في السيمينار بمحاضرة افتتاحية لقداسة البابا تواضروس حول الموضوع الرئيسى للسيمينار وهو " الأسقف والكاهن ..ابوةً وبنوة".
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