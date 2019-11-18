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البابا تواضروس يترأس فعاليات سيمنار المجمع المقدس بدير الأنبا بيشوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت صباح اليوم الإثنين فاعليات اليوم الأول فى أعمال سيمينار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بمركز لوجوس البابوى بوادى النطرون.

 

وتدور المناقشات خلال سيمينار هذا العام حول موضوع "الأسقف والكاهن أبوةً وبنوةً "، حيث تناقش عملية اختيار وإعداد الكاهن للقيام بخدمة الكهنوت وكيفية تعامل الأب الأسقف معه داخل العمل الرعوى وماذا يريد الكاهن من الأب الأسقف، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالموضوع ذاته، التى سيتم تناولها من خلال عدد من المحاضرات والحلقات النقاشية.

 

بدأت فاعليات اليوم الأول في السيمينار بمحاضرة افتتاحية لقداسة البابا تواضروس حول الموضوع الرئيسى للسيمينار وهو " الأسقف والكاهن ..ابوةً وبنوة".

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