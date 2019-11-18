نقيب الزراعيين: انضمام مصر للاتحاد الدولى لحماية الأصناف يُعزز مستقبل صناعة التقاوى

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وأضاف خليفة، فى بيان، أن المشروعات الزراعية للرئيس عبد الفتاح السيسى أدخلت مصر عصر الزراعات الحديثة سواء مشروعات الصوب الزراعية والاستزراع السمكى، التى تستخدم آليات الزراعة الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الإنتاج على مدار العام وتكيفها مع التغيرات المناخية.
وأوضح خليفة، أن مشروع البيوت المحمية أكبر مشروع فى إفريقيا والشرق الأوسط للتكيف مع التغيرات المناخية، والذى يُستخدم الزراعة الذكية، مثمنا دور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الوطنى وقيامه بإنجاز العديد من المشروعات القومية الزراعية لصالح الشعب المصرى، الذى يجني ثمارها الآن من خلال توافر السلع الغذائية وبأسعار مناسبة يشعر بها المواطنين حاليا.
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