شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المساحة يفتتح معرض السلع المعمرة والمفروشات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس على منوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، بوزارة الرى، معرض السلع المعمرة والمفروشات بمقر الهيئة، بحضور ممثل عن بنك مصر الراعى الرسمى للمعرض، وعدد من قيادات الهيئة وجميع أعضاء اللجنة النقابية.

وقال منوفى، أن الهدف من إقامة هذا المعرض خدمة العاملين بالهيئة، إذ أنه يعد خدمة من الخدمات التى تقدمها اللجنة النقابية للعاملين، داعيا جميع النقابات الفرعية بمديريات المساحة، لتطبيق نفس الفكر بما يدعم العاملين بها.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم فى بداية العامة الدراسى افتتاح معرض مستلزمات المدارس بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة خصم فارقة، وذلك فى إطار مبادرة أهلا بالمدارس، بالتعاون مع نقابة العاملين بالهيئة التى كان لها دور أساسى ومهم فى إقامة هذا المعرض، حرصا من الهيئة على تقديم الدور الاجتماعى للعاملين للتخفيف من أعبائهم.

Advertisements

الجدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر كتاب دورى يلزم الوزارات والجهات بالتنسيق مع هيئة المساحة، بشأن وضع المواصفات الخاصة بالخرائط المساحية المطلوب إنتاجها من جانب جهات أخرى غير الهيئة لضمان دقتها، مع موافاة الهيئة بنسخة من تلك الخرائط لتسجيلها بقاعدة البيانات المخصصة لها، حتى يتسنى للجهات الأخرى الاستفادة من تلك الخرائط فى حال طلبها.