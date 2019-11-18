أمين عام مجمع البحوث الإسلامية يلتقى أئمة وعلماء كردستان العراق

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قال أمين عام مجمع البحوث، إن علماء اليوم مطالبون بمخاطبة الناس على قدر عقولهم مع مراعاة الحدود الفكرية فى طرح القضايا وألا يخاطبوهم بمستوى فكرى واحد عند طرح القضية أو المسألة، فالاعتقاد بأن أسلوباً واحداً فى الخطاب هو الأسلوب المناسب للجميع خطأ يقع فيه الكثيرون، فيجب الأخذ فى الاعتبار بأن الجمهور يجمع بين أفكار وثقافات متباينة وانتماءات متكاثرة وعقليات متفاوتة وعادات وتقاليد عديدة.
وأكد أن الدعوة إلى الله لا تتم بمجرد تبليغ الأحكام والأدلة فقط وإنما باتخاذ الوسائل الحكيمة للوصول إلى هداية الناس، ووجههم إلى ضرورة صقل مواهبهم المعرفية وإكسابهم خبرة التعرف على المنهج الأزهرى الوسطى وتحدث معهم عن فائدة العلم ووجوب تحصيله من العلماء العدول بما يساعد على إكسابهم التفريق بين الغث والسمين بالنسبة للأفكار والاتجاهات التى يموج بها عالم اليوم.
وفى الختام طالبهم بأن يكونوا خير مثال للعالم الواعي بالعصر ومتغيراته وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام، من خلال معالجة ثقافية شاملة، وتجديد فكرى كامل مرتكز على محورية قيم التعايش والتسامح.
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