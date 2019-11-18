شكرا لقرائتكم خبر عن هدم وإخلاء 21 عقار ومصنع بمنطقة المدابغ وتسكين 24 أسرة بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أنه تم تسكين الأسر بمدينة بدر لتكون الأسر قريبة من مدينة الروبيكى الصناعية، التى تم نقل المدابغ إليها، مشيرا إلى أن أعمال الحصر ونقل الأسر تمت تحت أشراف اللواء علاء خليل، رئيس حى مصر القديمة.
وكانت المحافظة هدمت مؤخرا 22 عقار ومصنع ومدبغة، وتسكين 15 أسرة، ضمن أعمال تطوير المنطقة.
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