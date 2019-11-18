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هدم وإخلاء 21 عقار ومصنع بمنطقة المدابغ وتسكين 24 أسرة بمدينة بدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت محافظة القاهرة فى تنفيذ خطة تطوير منطقة المدابغ بجوار سور مجرى العيون بمصر القديمة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، حيث انتهت المحافظة من هدم المدابغ ومنطقة أكشاك أبو السعود وجارى الآن العمل بمنطقة عزبة المدابغ.

 

وأكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن آخر ما تم من أعمال بمنطقة عزبة المدابغ بمصر القديمة، هدم 10 عقارات و5 مصانع غراء و إخلاء 6 عقارات بالكامل، وتم تسكين 24 أسرة مستحقة ببدر و18 اسرة غير مستحقة عند زاويهم، حيث تمت الاعمال تحت أشراف اللواء علاء خليل رئيس حى مصر القديمة.

 

وأضاف أنه تم تسكين الأسر بمدينة بدر لتكون الأسر قريبة من مدينة الروبيكى الصناعية، التى تم نقل المدابغ إليها، مشيرا إلى أن أعمال الحصر ونقل الأسر تمت تحت أشراف اللواء علاء خليل، رئيس حى مصر القديمة.

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وكانت المحافظة هدمت مؤخرا 22 عقار ومصنع ومدبغة، وتسكين 15 أسرة، ضمن أعمال تطوير المنطقة.

 

 

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