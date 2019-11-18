شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: إزالة وتقنين واستبدال 128 موقف عشوائى فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الفترة الماضية شهدت تواصل وتنسيق بين الوزارة والمحافظات فيما يخص مواقف السيارات وتم تكثيف الحملات المشتركة مع إدارات المرور لإزالة المخالفات، والحد من الظواهر السلبية فيما يخص هذا الملف المهم والتصدى لظاهرة المواقف العشوائية والحد من انتشارها وزيادة المتحصلات منها، وضم بعض المواقف للمنظومة الجديدة.

وذكر بيان للوزارة اليوم الإثنين، أن تصريحات الوزير جاءت خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى وحضور كل من النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة والنائب بدوى النويشى وكيل اللجنة والنائبة منى جاب الله أمين سر اللجنة.

وأضاف شعراوى، أنه تم تقنين 55 موقف عشوائى، وإزالة 28 موقف عشوائى، واستبدال 40 موقف، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على منظومة مواقف السرفيس والأجرة وساحات الانتظار والمركبات.

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وكشف شعراوى، عن أن بعض المحافظات شهدت تشغيل ساحات انتظار مجهزة ببوابات ألكترونية وكاميرات مراقبة، واسناد بعض ساحات الانتظار للإدارة بواسطة الغير لتحقيق ضبط انتظام العمل بها، كما شهد عدد من المحافظات تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطويرالمنظومة وزيادة الإيرادات المحصلة حيث تم تطوير 261 موقف، وإحلال وتجديد 61 موقف، وإنشاء 19 موقف جديد، و4 ساحات انتظار مجهزة ببوابات الكترونية وكاميرات مراقبة و (1) باركينج ذكى معدنى متعدد الطوابق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجارى دراسة التنفيذ بمواقع متعددة بمحافظات أخرى.

وأوضح شعراوى، أنه جاري دراسة طرح عدد من المواقف والساحات بالمحافظات للإستثمار وذلك بغرض تعظيم الإيرادات والتطوير وتقديم خدمة جيدة للمواطنين والاستفادة من المبالغ المحصلة فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة تنسق مع المحافظات لتعظيم الإيرادات المحصلة من الإعلانات، وهناك بعضهم يقوم بإعادة طرح مزايدات ومناقصات جديدة وتم زيادة الايرادات المحصلة فى بعض المحافظات وجارى استكمال الباقى.