شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. جامعة حلوان تنظم مسابقة للإنشاد الدينى بحضور أحمد الكحلاوى وياسين التهامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص جامعة حلوان على الاهتمام بتنظيم وتنوع الأنشطة الطلابية تنظم إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مسابقة للإنشاد الدينى، بحضور الدكتور أحمد الكحلاوى، والمنشد محمود ياسين التهامى.

وذكر بيان صادر عن الجامعة منذ قليل، أن لجنة التحكيم تتكون من الدكتور حازم عبد العظيم، الأستاذ بقسم الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية، والدكتور محمد عارف، الأستاذ بقسم الصولفيج بكلية التربية الموسيقية.

وتبدأ فعاليات المسابقة فى تمام الساعة العاشرة صباح غدا الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019 وتستمر حتى 21 نوفمبر 2019 بقاعة الدكتور حسن حسنى، بمقر الحرم الجامعى بعين حلوان.