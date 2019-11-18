شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. جامعة حلوان تنظم مسابقة للإنشاد الدينى بحضور أحمد الكحلاوى وياسين التهامى والان مع تفاصيل الخبر
وذكر بيان صادر عن الجامعة منذ قليل، أن لجنة التحكيم تتكون من الدكتور حازم عبد العظيم، الأستاذ بقسم الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية، والدكتور محمد عارف، الأستاذ بقسم الصولفيج بكلية التربية الموسيقية.
وتبدأ فعاليات المسابقة فى تمام الساعة العاشرة صباح غدا الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019 وتستمر حتى 21 نوفمبر 2019 بقاعة الدكتور حسن حسنى، بمقر الحرم الجامعى بعين حلوان.
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