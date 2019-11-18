شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: قطاع التفتيش ذراع الوزارة لمكافحة الفساد ومتابعة العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء هو الذراع الرئيسية للوزارة لمكافحة الفساد ومتابعة وتقييم أداء العاملين بالمحليات ومعاونة المحافظات فى تصحيح أيه مخالفات ومواجهة أى مظاهر أو أشكال للفساد بما يساعد على ضمان جودة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة.

وذكر بيان للوزارة اليوم الإثنين، أن تصريحات الوزير جاءت خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى وحضور كل من النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة والنائب بدوى النويشى وكيل اللجنة والنائبة منى جاب الله أمين سر اللجنة.

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وأضاف شعراوى، أن القطاع يقوم بحملات مفاجئة على الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات ، بالإضافة إلى حملات مخططة بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية عن طريق فحص و مراجعة عدة محاور من بينها التعديات ومُخالفات البناء والتفتيش المالى والإدارى و الخطة الإستثمارية و منظومة النظافة و الحملات الميكانيكية وفحص شكاوى المواطنين و التواصل المباشر فى الشكاوى العامة .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه قام خلال الفترة الماضية بنقل واستبعاد عدد من القيادات والعاملين بالوحدات المحلية من مناصبهم التنفيذية بعد التقارير التى عرضها قطاع التفتيش ، لافتاً إلى أن القطاع قام بالمرور على 205 وحدات محلية فى 13 محافظة وتضمنت تنفيذ تفتيش مفاجئ لعدد 35 مدينةو حى.