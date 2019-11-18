شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الدولة تدعم البحث العلمى ومصر تمتلك إمكانيات بشرية وبحثية هائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مجال الزراعة به إمكانيات هائلة ويتطور بسرعة وأنه يوجد الآلاف من الكنوز النباتية لم يستفد سوى بالقليل منها ومازال أمام الإنسان خطوات كبيرة فى مسيرة التقدم العلمى الزراعى.

وأوضح "أبو ستيت" خلال مشاركته المؤتمر الدولى الرابع عشر للميكروبيولوجيا التطبيقية والتنمية المستدامة، الذى تنظمه كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن العلماء هم من يصنعون الفارق ومصر قادرة على عبور الفجوة التكنولوجية الزراعية مع الدول المتقدمة لان هناك دعم كبير من الدولة للبحث العلمي الزراعي التطبيقى، كما أننا نمتلك طاقات بشرية وبحثية هائلة فى مختلف المراكز البحثية والجامعات المصرية ولكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم والتعاون والتكامل.

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وأشار وزير الزراعة، أن هناك إمكانياته هائلة وإصلاح تشريعى مصرى لحماية الابتكار ودعم التقدم وتشجيع البحث العلمى الزراعى لافتا إلى أن الزراعة هى أساس الصناعة والغذاء والدواء وفرص العمل فيها هى الأقل تكلفة من القطاعات الأخرى وأكثرها تأثيرا خاصة فى المناطق الريفية وأيضا تسهم فى تقليل الهجرة من الريف للمدن.

وقال وزير الزراعة، إن أهمية التطبيقات الميكروبيولوجية فى التنمية الشاملة المستدامة، خاصة فى مجال صناعة الغذاء وتنقية الهواء وإنتاج الأسمدة البيولوجية النباتات، وطالب الباحثين إلى ضرورة التعاون بينهم لتوحيد الجهود بدلا العمل كجزر منعزلة، حضر المؤتمر قيادات كلية الزراعة بجامعة عين شمس ورئيس أكاديمية البحث العلمى.