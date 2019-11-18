شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الأبرق: وزارة العدل تتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة الطفل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الأبرق رئيس الإدارة العامة الحماية القضائية لحقوق الطفل بوزارة العدل، إن هذا القطاع من أقدم القطاعات بالوزارة، بالإضافة إلى قطاعات حقوق الإنسان، وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الإدمان.
وتابع: "تعاونا مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة الطفل، والمبدأ الأساسي للاتفاقية هي مصلحة الطفل في كل إجراء أو قرار يتم اتخاذه".
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