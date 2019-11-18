شكرا لقرائتكم خبر عن السيارة الكهربائية مش فكرة جديدة.. أول استخدام لها فى 1910.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كل المعلومات التى تخص السيارة الكهربائية وأول سيارة كهربائية تم تصنيعها عام 1910، وفيما يلى أهم المعلومات الخاصة بأول سيارة كهربائية:-

1. ظهرت السيارة الهجينة (كهرباء ووقود) عام 1890.

2. تم تسجيل اختراعها عام 1905، وبدأت أول سيارة تجارياً فى عام 1910.

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3. توجد أول سيارة كهربائية حالياً فى متحف شركة فورد فى مدينة " ديربورن".

4. اعتمدت أول سيارة كهربائية على نظام حركى مكون من نوعين مختلفين لتخزين الطاقة وتحويلها إلى حركة، فعلى سبيل المثال، يتم استخدام محرك كهربائى إلى جانب محرك احتراق داخلى كطريقة لتحويل الطاقة إلى حركة.

5. تستخدم بطارية كهربائية بالإضافة إلى وقود معتاد كطريقتين لتخزين الطاقة ثم تحويلها إلى طاقة حركة.