شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى يعقوب يتصدر الأكثر بحثا فى "جوجل" فى عيد ميلاده الـ85 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الجراح العالمى "مجدى يعقوب" قائمة الأكثر بحثا فى موقع البحث الشهير "جوجل"، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الرابع والثمانين، بأكثر من 5 آلاف عملية بحث.

وأطلقت محافظة أسوان اسم الجراح العالمى، على أحد الميادين الرئيسية فى المدينة أمام مجمع محاكم أسوان، كما تم تدشين تمثال جديد له فى الميدان، وذلك تقديرًا لجهود جراح القلب العالمى فى الإسهامات الطبية المتميزة على مستوى العالم، وتفضيل أسوان عن غيرها من المدن فى بناء مركز أبحاث وعلاج أمراض القلب.

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وولد مجدى يعقوب عام 1935 فى مدينة فى محافظة الشرقية، لعائلة نحدر أصولها من محافظة المنيا، وكان يعمل والده طبيبا، ويتنقل فى أماكن متفرقة داخل الجمهورية.

ودرس مجدى يعقوب الطب فى جامعة القاهرة، وتعلم بعدها فى شيكاغو، ثم انتقل إلى بريطانيا فى عام 1962 ليعمل فى مستشفى الصدر بلندن، كما حصل على درجة أخصائى جراحات القلب والرئتين فى مستشفى هارفيلد، وعين مديرا لقسم الأبحاث العلمية والتعليم منذ عام 1992 فى المستشفى، كما عين أستاذا فى المعهد القومى للقلب والرئة فى عام 1986، واهتم بتطوير تقنيات جراحات نقل القلب منذ عام 1967.