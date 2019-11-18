شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل سوق الباعة الجائلين بألف مسكن وتوفر لهم بديل.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم تسكين 85 بائع متجول وسيتم استكمال تسكين باقى الباعة بالسوق، مشيرا إلى أن الهدف من الحملة هو حل مشكلة المرور بمنطقة الألف مسكن، وسيتم ملاحظة الحالة بالمنطقة بشكل مستمر لحين الانتهاء بسبب أعمال توسعة شارع جسر السويس.
وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن السوق البديل الذى تم نفل الباعة له كان غير مستغل وهجرة الباعة منذ فترة، مشيرا إلى أن ما يتم يأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير عدد من الشوارع لتسهيل حركة المرور.
شارك فى الحملة اللواء سليمان شتا نائب مدير الأمن بقطاع شرق واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة المرافق واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة والمهندس ألبير ألفونس رئيس حي عين شمس ومأمور قسم النزهة.
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