شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل سوق الباعة الجائلين بألف مسكن وتوفر لهم بديل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت محافظة القاهرة حملة مكبرة لنقل الباعة الجائلين بمنطقة الألف مسكن إلى سوق الجراج بجسر السويس، استجابة لشكاوي المواطنين، حيث تم نقل 121 بائع متجول كانوا يسببون إشغال وإعاقة لحركة المرور بالمنطقة، خاصة بعد أعمال التوسعة بشارع جسر السويس أمام ميدان الألف مسكن، وتم توفير أماكن بديلة لهم بسوق مكشوف عبارة عن باكيات مفتوحة مقسمه من الداخل الى باكيات فاكهة وملابس.

وأكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم تسكين 85 بائع متجول وسيتم استكمال تسكين باقى الباعة بالسوق، مشيرا إلى أن الهدف من الحملة هو حل مشكلة المرور بمنطقة الألف مسكن، وسيتم ملاحظة الحالة بالمنطقة بشكل مستمر لحين الانتهاء بسبب أعمال توسعة شارع جسر السويس.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن السوق البديل الذى تم نفل الباعة له كان غير مستغل وهجرة الباعة منذ فترة، مشيرا إلى أن ما يتم يأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير عدد من الشوارع لتسهيل حركة المرور.

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شارك فى الحملة اللواء سليمان شتا نائب مدير الأمن بقطاع شرق واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة المرافق واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة والمهندس ألبير ألفونس رئيس حي عين شمس ومأمور قسم النزهة.