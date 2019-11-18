شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يفتتح معرض "دكان الفرحة" بجامعة عين شمس لتوزيع 35 ألف قطعة ملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم صندوق تحيا مصر، اليوم ولمدة اربعة أيام، معرضا بجامعة عين شمس يضم 35 الف قطعة ملابس جديدة لتوزيعها مجانا على طلاب الجامعة ممن أعدت لهم بحوث حالة اجتماعية فى إطار تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة" التى وفّر من خلالها الصندوق 250 ألف قطعة ملابس جديدة من مساهمات عدد من مستوردى ومصنعى الملابس الجاهزة، لتوزيعها على الطلاب والأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات.

وافتتح المعرض صباح اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر يرافقه الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وبحضور تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر والدكتور محمد الوحش المستشار الطبى للصندوق و الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة، واسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واشرف زكي نقيب الفنانين والنجم مصطفى قمر وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، ،إن الهدف من مبادرة دكان الفرحة هو دعم الطلاب المستهدفين وإدخال روح البهجة بينهم مع بداية العام الدراسي الجديد، و أنه تم مراعاة الجانب المعنوي في تنظيم المعرض بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة لافتا الى أن المبادرة بدأت فعالياتها في أبريل الماضي ووصلت إلي جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية بالإضافة إلى عدد من المعارض التي أقيمت للأسر الأولى بالرعاية في القاهرة والجيزة والواحات البحرية، موضحا أن مبادرة "دكان الفرحة" تأتى ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعي الذى أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض، ونجحت المبادرة في توزيع 100 ألف قطعة ملابس لنحو ٤٥ ألف مستفيد منذ إطلاقها.

فى ذات السياق أطلق صندوق تحيا مصر في الشهر الماضي حملة تجهيز العرائس الأولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة لتوفير تجهيزات الزواج للفتيات وتشمل بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواه ومروحة ومرتبة اسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل، وتتم عملية اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج من خلال عدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما ومتوسط دخل الأسرة الشهرى وموقف عمل الفتاه من عدمه وجود فرد مريض أو من ذوى الاحتياجات.

الجدير بالذكر أن محور عمل الدعم الاجتماعى فى صندوق تحيا مصر يتضمن عددا من المشروعات بجانب "دكان الفرحة" هدفها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومنها: مبادرة بالهنا والشفا ومشروع الاستفادة من لحوم الهدى والأضاحى لتوفير الوجبات الغذائية لهذه الأسر في القرى والنجوع، والتي استفاد منها أكثر من 6 ملايين أسرة حتى الآن.

كما يشتمل محور الدعم الاجتماعي أيضا مبادرة سجون بلا غارمين والتي نجحت في فك كرب أكثر من 6 آلاف غارم وغارمة حتى الآن، فضلا عن برنامج حماية أطفال بلا مأوى والذي نجح في حماية 16 ألف طفل حتى الآن سواء بإعادة دمجهم في أسرهم مرة أخرى أو بتسكينهم في دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن والتي طورها الصندوق لتوفير ظروف معيشية كريمة لهؤلاء الأطفال.



معرضدكان الفرحة بجامعة عين شمس (1)



معرضدكان الفرحة بجامعة عين شمس (2)



معرضدكان الفرحة بجامعة عين شمس (3)

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معرضدكان الفرحة بجامعة عين شمس (4)



معرضدكان الفرحة بجامعة عين شمس (5)



معرضدكان الفرحة بجامعة عين شمس (6)



معرضدكان الفرحة بجامعة عين شمس (7)