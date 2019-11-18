شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعقد دوارات تدريبة لأمراض المحاصيل البقولية وطرق مكافحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم معهد أمراض بحوث النباتات بمركز البحوث الزراعية فى وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، دورة تدريبية حول الطرق الحديثة لمكافحة أهم الأمراض التي تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية، بمحطة بحوث سرس الليان – محافظة المنوفية، برعاية الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الدورة التدريبية رفع كفاءة شباب الباحثين والأخصائيين الزراعيين.

قال الدكتور اشرف خليل مدير معهد أمراض النبات، إن الدورة تناولت أمراض القمح وطرق مكافحتها وأهم أمراض المحاصيل البقولية وطرق المكافحة، وأمراض البصل والثوم وطرق المكافحة، مشيرا إلى أن الدورات شملت أيضا التعرف على أهم أمراض النخيل وطرق الوقاية والعلاج وأمراض الفاصوليا وطرق المكافحة.

وأضاف مدير امراض النبات ، أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمحطة (باحث – مساعد باحث – باحث مساعد – أخصائى زراعى" للارتقاء بمستواهم فى عمليات التشخيص والمكافحة لاهم أمراض النخيل والبقوليات والبصل والثوم والقمح.