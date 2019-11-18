شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعقد دوارات تدريبة لأمراض المحاصيل البقولية وطرق مكافحتها والان مع تفاصيل الخبر
قال الدكتور اشرف خليل مدير معهد أمراض النبات، إن الدورة تناولت أمراض القمح وطرق مكافحتها وأهم أمراض المحاصيل البقولية وطرق المكافحة، وأمراض البصل والثوم وطرق المكافحة، مشيرا إلى أن الدورات شملت أيضا التعرف على أهم أمراض النخيل وطرق الوقاية والعلاج وأمراض الفاصوليا وطرق المكافحة.
وأضاف مدير امراض النبات ، أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمحطة (باحث – مساعد باحث – باحث مساعد – أخصائى زراعى" للارتقاء بمستواهم فى عمليات التشخيص والمكافحة لاهم أمراض النخيل والبقوليات والبصل والثوم والقمح.
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