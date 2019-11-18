شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. وزير الكهرباء يعلن تعميم برنامج القراءة الموحد للعدادات أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية فى مقدمتها إعلان وزير الكهرباء تعميم برنامج القراءة الموحد للعدادات أبريل المقبل

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وزير الكهرباء: تعميم برنامج القراءة الموحد للعدادات أبريل المقبل

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إنه من المستهدف أن يتم تعميم برنامج القراءات الموحد والذي يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتور سليمة، علي مستوي الجمهورية بحلول إبريل ٢٠٢٠.

هيئة الاستعلامات: زيارة السيسى لألمانيا تستهدف تعزيز التنمية بمصر وأفريقيا

تساهم الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الألمانية برلين - للمشاركة فى أعمال القمة الثالثة للشراكة من أجل أفريقيا التى تنظمها مجموعة العشرين، فى ترسيخ للدور الذى تضطلع به مصر فى سبيل دفع، وتعزيز جهود التنمية فى القارة الأفريقية، خاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الإفريقى لهذا العام، كما أنها تؤكد على عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين المصرى والألمانى على الصعيدين الثنائى والإقليمى.

وزير الكهرباء: تعميم برنامج القراءة الموحد للعدادات أبريل المقبل

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إنه من المستهدف أن يتم تعميم برنامج القراءات الموحد والذي يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتور سليمة، علي مستوي الجمهورية بحلول إبريل ٢٠٢٠.

رئيس الوزراء الفلسطينى يشارك فى حملة لدعم المصور الصحفى معاذ عمارنة

عبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن تضامنه الكامل مع المصور الصحفى معاذ عمارنة، مضيفا "إذا كان الاحتلال يريد اطفاء #عين_معاذ اليسرى فإن عيوننا جميعا عين له".

Advertisements

تعيين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسا للوزراء بالكويت

قرر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، تعيين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسا للوزراء.

فيديو.. انتظام المرور بكوبرى أكتوبر للقادم من الإسعاف والتحرير إلى المهندسين

رصدت كاميرا ”الخليج 365” انتظام الحركة المرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر، أمام القادم من ميدان الإسعاف والتحرير، وفي طريقه إلى شارعي البطل أحمد عبد العزيز، وجامعة الدول العربية فى منطقة المهندسين.

مصرى يحصل على أفضل جائزة للهندسة بالعالم لعمله فى مجال القطارات السريعة

حصل المهندس حسن إمام على أرفع جائزة مخصصة لمهندسين التخطيط وإدارة المشاريع، وهى الجائزة التى تمنح لأفضل مهندس على مستوى العالم سنويا، تحت عنوانGlobal Project Controls Professional ، وذلك بعد أن شهدت المنافسة النهائية بين المهندس المصرى حسن إمام ومنافسين الأولى تعمل استشاري لمجلس العموم البريطاني والمنافس الثالث يعمل في إحدى كبرى شركات البترول بباكستان.

التعليم تحدد آليات تشكيل اللجنة المركزية للمدارس الخاصة بالديوان

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزارى رقـم 110 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، بشأن التعليم الخاص.

65مليار جنيه استثمارات بمشروعات الإسكان والمياه والصرف بالصعيد منذ 2014

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة (إسكان – مياه شرب – صرف صحى) بمحافظات الصعيد، منذ عام 2014 وحتى الآن، بلغت 65.6 مليار جنيه، من أجل تنمية محافظات الصعيد، والنهوض بها، وتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل لأهالينا بالصعيد، وإتاحة الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات.

4قتلى و6 جرحى جراء إطلاق نار خلال حفل خاص فى كاليفورنيا

قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون جراء إطلاق نار على حفل خاص في باحة أحد المنازل بمدينة فريسنو فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسب وسائل إعلام محلية.