شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: نفذنا 91.3%؜ من مشروعات تدعيم وتطوير الشبكات بـ22.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، دعم القيادة السياسية للتطوير الذى يحدث فى قطاع الكهرباء بطريقة غير مسبوقة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو النقل أو التوزيع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، اليوم الاثنين، لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع الكهرباء.

وأضاف شاكر، أن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها فى مجال انتاج الكهرباء خلال الفترة 2014 حتى 2018 بلغت 287 مليار جنيه، وذلك لزيادة القدرات الكهربائية، متابعًا: "لا نستهدف فقط إنتاج الطاقة إنما التصدير أيضا، بالإضافة إلى الخطى الحثيثة للربط الكهربائى لاسيما مع دول الجوار."

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ولفت شاكر، إلى أن خطى التطوير فيما يتعلق بإزاله خطوط الكهرباء الهوائية ( جهد متوسط) - أعلى المبانى - إلى كابلات أرضية أو تعديل مسارها، شملت نحو 1271.6 كم وبقيمة 1310.1 مليو جنيه.

وأشار الوزير، إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لتحويل محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة، وبلغ اجمالى القدرات المضافة 1840ميجا وات بإجمالى استثمارات تصل إلى 26.8 مليار جنيه.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتحددة، إلى تنفيذ نحو 91.3 %؜ من خطة تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 22.3 مليار جنيه، وتشمل ( المحولات والاكشاك والكابلات وغيرها)، ومن المتوقع الانتهاء من الخطة بحلول2019.