على عبد العال يشن هجوما حادا على مشروع قانون غادة عجمى بشأن الذوق العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجوما حادا على مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام، والذي تحدثت فيه عن طريقة الملبس للبعض مثل "البنطلونات المقطعة".
وقال علي عبد العال في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان: أنا واثق أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقوموا بقراءته جيدا، نحن دولة تقبل الجميع، ولا يجب علينا أن ندخل في الأمور الشخصية.
وتابع: استوقفتني كلمة الذوق العام، لأنها من الكلمات التي لا يمكن ضبطها على الإطلاق، لأنها تدخل في السلوك فمن يرى أمرا جيدا قد يراه الآخر أمر سيء.
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