شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تعميم برنامج القراءة الموحد للعدادات أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إنه من المستهدف أن يتم تعميم برنامج القراءات الموحد والذي يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتور سليمة، علي مستوي الجمهورية بحلول إبريل ٢٠٢٠. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، اليوم الاثنين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء. وأضاف شاكر، أن منظومة تسجيل القراءات الموحد بدأ تطبيقة بمحافظة بورسعيد بواقع ٢٥٠ ألف مشترك، ومن المتوقع التوسع في المحافظات التي يشملها تطبيق المنظومة في يناير القادم وصولا لتعميمها علي مستوي الجمهورية إبريل ٢٠٢٠. Advertisements وتابع شاكر، أن هذا البرنامج سيتصدي بشكل كبير لاشكالية الفواتير الجزافية والقراءات غير السليمة التي يشكو منها المواطنين بشكل كبير، متابعا : " التعليمات واضحة أي حد هيعمل غلطه هيترفد مش مجرد تطبيق جزاءات ". ولفت شاكر، إلي أن البرنامج تم تصميمه على الجهاز الخاص بتسجيل القراءة "التابلت" بحيث لا يستطيع فتح الابلكيشن الذي يشمل جميع اسماء المشتركين الإ عندما يكون أمام العدادات الخاصة بهم، وتسجيل القراءات من خلال الصورة، التي يسجلها البرنامج مباشرة وتصل لشركة التوزيع، ولا يستطيع احد التدخل فيها إطلاقا. واستطرد شاكر : "القاريء لو وجد الباب مغلق فانه يرسل صوره له ايضا".

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