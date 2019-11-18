26 نوفمبر.. استكمال إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تحديد جلسة 26 نوفمبر، لنظر إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة، بأكاديمية الشرطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشار رأفت زكي، والمستشار حسن السايس، وسكرتارية حمدي عبدالتواب.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.