26 نوفمبر.. إعادة محاكمة 5 متهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:
حددت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، نظر إعادة محاكمة 5 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"، في جلسة 26 نوفمبر؛ لتغير الدائرة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.
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