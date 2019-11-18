"ساحر على فيسبوك" .. ضبط نصاب أوهم متابعيه بقدرته على العلاج الروحاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، حملات أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

تمكنت الحملات من ضبط أحد الأشخاص "مقيم بمحافظة بنى سويف" لقيامه بإدارة أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشر مشاركات تتضمن ممارسته لأعمال السحر والدجل نظير مقابل مادي، حال تواجده بمحل إقامته، وبحوزته "هاتف محمول -المستخدم في ارتكاب الواقعة"، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب المُشار إليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليها لإيهام متابعيه بقدرته على العلاج الروحاني، وذلك بغرض النصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية.

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كما ضبطت الحملات "موظف، طالبة - مقيمان بمحافظة بنى سويف" لقيامهما بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشر مشاركات للترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر، حال تواجدهما بمحل إقامتهما، وبحوزة الأول "جهاز لاب توب – 7 جهاز راوتر لإنشاء شبكة توزيع خدمة الإنترنت " Wi Fi" بها نظير مقابل مادى بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات، وبحوزة الثانية "هاتف محمول مستخدم في ارتكاب الواقعة"، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة المشار إليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.

كما ضبطت الحملات، أحد الأشخاص "طالب – مقيم بمحافظة القليوبية" لقيامه بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشر مشاركات للترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر، حال تواجده بمحل إقامته، وبحوزته "هاتف محمول-مستخدم في ارتكاب الواقعة"، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للترويج لبيع أدوية مهربة بغرض الاستفادة منهم مادياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.